Nouvelle récompense qui sera délivrée lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le 2 décembre prochain, le Trophée Yachine met en évidence les gardiens. Cette récompense prend le nom du russe Lev Yachine, seul portier à avoir remporté le Ballon d’Or. C’était en 1963. Et pour cette première édition, on retrouve du beau monde. Parmi les favoris, on retrouve Alisson Becker.

Le gardien brésilien de Liverpool a gagné la dernière Ligue des Champions ainsi que la Copa America avec son pays. Il part avec une longueur d’avance même si Marc-André ter Stegen a réalisé une saison solide avec le FC Barcelone. L’Allemand a gagné la Liga et s’est retrouvé en demi-finale de la Ligue des Champions. Un Français a également été mis à l’honneur : Hugo Lloris. L’ancien Lyonnais a notamment atteint la finale de la Ligue des Champions avec Tottenham. Ce sont les précédents vainqueurs du Ballon d’Or qui choisiront le lauréat.

Les nommés :

Alisson Becker (Liverpool/Brésil)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

Ederson Moraes (Manchester City/Brésil)

Jan Oblak (Atlético de Madrid/Slovénie)

Hugo Lloris (Tottenham/France)

André Onana (Ajax Amsterdam/Cameroun)

Kepa Arrizabalaga (Chelsea/Espagne)

Samir Handanovic (Inter/Slovénie)

Wojciech Szczesny (Juventus/Pologne)

Manuel Neuer (Bayern Munich/Allemagne)