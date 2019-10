Ces derniers jours, la tenue du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou le 26 octobre prochain était fortement remise en cause. Depuis, si l’idée d’un report semblait l’emporter, la fédération espagnole et la Ligue ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord.

Sollicité pour trancher, le Comité de Compétition a officialisé le report du match et l’ultimatum fixé aux deux clubs concernant le choix de la date. Merengues et Blaugrana ont ainsi jusqu’à lundi prochain à 10h. Si aucun accord n’est trouvé, le Comité de Compétition tranchera.