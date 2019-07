Déjà annoncé tout proche du FC Nantes il y a quelques jours, tout est désormais bouclé pour le transfert de Marcus Coco. L’ailier de 23 ans quitte Guingamp, relégué en Ligue 2, et rejoint les Canaris contre un contrat de 4 ans et une indemnité de transfert de 3 M€.

« Le début d’une belle aventure jalonnée par 150 matchs pros (129 en Ligue 1) et 10 buts. À 23 ans, Marcus Coco va donc poursuivre sa progression du côté de la Beaujoire. Le club lui souhaite une pleine réussite et tient à le remercier pour son implication, sa générosité, sa gentillesse, sa joie de vivre et ses performances sur le terrain. Assurément un exemple à suivre pour les jeunes issus de l’Akademi » a communiqué l’EAG.

L'En Avant Guingamp et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le transfert définitif de @MarcusMawkus.https://t.co/SE8nSSi39J pic.twitter.com/rtZahUXQBw — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) July 16, 2019

