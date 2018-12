Capitaine emblématique de West Ham, Mark Noble (31 ans) reste en pleine forme cette saison. Auteur de deux passes décisives en 11 matches, il reste un titulaire important. Au club depuis 2005, il arrivait en fin de contrat. Il a trouvé un accord avec les Hammers qui ont levé une option lui permettant de prolonger jusqu’en 2021.

Un choix logique pour Mark Noble qui reste identifié comme l’homme d’un club. « J’ai toujours dit que je voulais être dans ce club et je pense que nous allons dans la bonne direction, donc c’était le bon moment pour le faire » a expliqué le joueur.

The Club are delighted to announce that we have taken up the option to extend Mark Noble’s contract to 2021.

There’s only one #MrWestHam pic.twitter.com/euMp4v8hk5

