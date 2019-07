Le Real Madrid et Chelsea viennent de tomber d’accord pour un transfert de 45 M€, soit le montant de l’option d’achat. Déjà prêté la saison dernière au club anglais (21 titularisations pour 32 apparitions en Premier League), Mateo Kovacic s’est engagé définitivement avec les Blues en signant un contrat de 5 ans.

Le milieu de terrain de 25 ans quitte donc le Real Madrid, qui poursuit son dégraissage massif. Après Marcos Llorente parti chez le voisin de l’Atlético, le Croate est le second joueur d’envergure à quitter les Merengues cet été.

.@Mateo_Kova23 is here to stay !

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2019