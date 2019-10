Défenseur central passé par l’AS Roma, le Bayern Munich ou encore la Juventus, Medhi Benatia porte désormais les couleurs du club qatari d’Al Duhail. Le joueur de 32 ans dispose d’un palmarès rempli et a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Le Marocain qui a connu 58 capes (2 buts) a expliqué les raisons de cette mise en retrait dans un entretien pour beIN Sports qui sera diffusé prochainement.

« J’ai été malheureusement blessé au genou pendant un mois et demi. Je n’étais pas dans le dernier rassemblement. Le premier du nouveau coach Vahid. Je me suis entretenu avec lui il y a une dizaine de jours d’ailleurs. Je lui ai dit tout simplement que je comptais mettre fin à ma carrière internationale. Ce n’est pas une décision facile, je le sentais déjà un petit peu à la CAN. J’étais très touché de l’élimination contre le Bénin, car je ne pouvais pas finir comme ça. »

@MedhiBenatia annonce sa retraite internationale avec le ! Chapeau et respect MONSIEUR br>

Entretien de Bel-Abbes Bouaissi à retrouver très bientôt sur @beinsports_FR pic.twitter.com/rg86BH8l0y — Smaïl Bouabdellah (@SmaBouabdellah) October 1, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10