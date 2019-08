Ce vendredi se tenait la réunion du Comité Exécutif de l’ECA. Celle-ci devait permettre de nommer les quatre représentants qui feront partie du conseil stratégique pour le football professionnel de l’UEFA, et ce pour le cycle 2019-2023. Ainsi, Pedro Lopez Jimenez (Real Madrid), Raul Sanllehi (Arsenal), Edwin van der Sar (Ajax) et Peter Lawwel (Celtic) ont été élus. En parallèle, Nasser Al-Khelaïfi et Andreas Agnelli (Juventus) ont été confirmés au poste de représentants de l’ECA au Comité Exécutif de l’UEFA.

Le club parisien s’est félicité de cette nouvelle nomination en publiant un communiqué officiel. « Le président et CEO du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, est reconduit comme représentant de l’ECA auprès du comité exécutif de l’UEFA au même titre qu’Andrea Agnelli, président de la Juventus. Nasser Al-Khelaïfi va poursuivre son engagement pour promouvoir le football comme il l’a déjà montré en tant que Président du Paris Saint-Germain depuis 2011 et vice-président de la LFP depuis 2015, » précise le communiqué.

Nasser Al-Khelaïfi reconduit comme représentant de l’ECA au comité exécutif de l’UEFA. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10