Auteur d’une très bonne saison avec Brentford et ayant marqué 41 buts sur les deux dernières saisons de Championship, le Français Neal Maupay évoluera à l’échelon supérieur lors de la saison à venir.

L’attaquant de 22 ans a ainsi signé un contrat de 4 ans avec Brighton, dix-septième de la dernière édition de première division anglaise. Les Seagulls auraient déboursé plus de 20 millions d’euros dans cette opération.

The club have signed long-term target Neal Maupay from @BrentfordFC !

Happy #MaupayMonday !

Breaking news brought to you by @eToroOfficial.#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 5, 2019