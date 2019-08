L’OGC Nice et l’ESTAC (Ligue 2) ont conclu un accord pour le prêt d’Ihsan Sacko jusqu’à la fin de la saison. Un prêt qui s’explique notamment par l’arrivée imminente d’Adam Ounas chez les Aiglons.

Arrivé à Nice en provenance de Strasbourg lors du mercato hivernal en janvier 2018, Ihsan Sacko (22 ans) a pris part à 21 rencontres de championnat en un an et demi, signé un but en coupe de France à Toulouse, et participé aux trois premiers matchs de la saison en cours.

