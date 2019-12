Depuis dimanche dernier, Watford était sans entraîneur suite au licenciement de l’Espagnol Quique Sanchez Flores, qui était revenu au club le 7 septembre. Ce dernier a en effet payé les mauvais résultats des Hornets, actuellement vingtièmes de Premier League avec seulement huit points. Mais la formation anglaise a déjà trouvé son successeur.

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques minutes, Nigel Pearson vient d’être nommé entraîneur de Watford ! Le coach anglais de 56 ans a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, mais ce dernier devra attendre avant de s’asseoir sur le banc. Dans son communiqué, le club de Premier League précise en effet que c’est Hayden Mullins, en charge des U23, qui dirigera l’équipe ce samedi contre Crystal Palace.

We are pleased to confirm the appointment of Nigel Pearson as Head Coach on a contract that runs initially until the end of this season.

