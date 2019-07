Après Mathias Llambrich, Karim Bouhmidi et Ryad Habbas, l’US Créteil Lusitanos enregistre une quatrième recrue en la personne d’Over Mandanda. Le jeune gardien de but de 20 ans, petit frère du Marseillais Steve Mandanda, est prêté par les Girondins de Bordeaux et évoluera donc en National 1 cette saison.

« Je suis très heureux de revenir dans ce club que je connais bien. C’est un vrai plaisir de revenir ici. Il y a beaucoup d’émotions et de souvenirs du passé qui remontent. J’espère qu’on fera une très bonne année en National, qu’on enchaînera les victoires et les bonnes prestations », réagit le joueur sur le site officiel du club.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10