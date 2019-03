Quatorzième de Ligue 2 malgré de lourds investissements consentis cet été, l’AJ Auxerre connaît des résultats sportifs décevants. Une situation difficile qui a poussé le club bourguignon à limoger son entraîneur Pablo Correa. Arrivé le 21 décembre 2017, le coach uruguayen a maintenu l’équipe basée au stade de l’Abbé-Deschamps la saison dernière.

Néanmoins, il ne lui a pas permis de franchir ce cap et il s’est retrouvé sanctionné. L’ancien coach de l’AS Nancy Lorraine va être immédiatement remplacé par Cédric Daury. Ce dernier pourra compter sur un quatuor d’assistants avec David Carré, Sebastien Puygrenier, Cédric Blomme et Attila Farkas. Le nouveau coach avait déjà entraîné Auxerre entre le 7 octobre 2016 et le 1er juin 2017. A compter de cette dernière date, il est devenu directeur sportif du club.