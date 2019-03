Après le licenciement de Michel, le Rayo Vallecano vient d’annoncer la nomination de Paco Jémez en tant que nouvel entraîneur. L’Andalou avait déjà occupé le poste entre 2012 et 2016, marquant les esprits grâce à son caractère trempé et le jeu offensif qu’il a l’habitude de prôner.

Il va d’ailleurs avoir du pain sur la planche, puisque le club de Madrid pointe à la dix-neuvième place, à six points du premier non relégable, et son calendrier s’annonce très chaud...