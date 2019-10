C’était attendu, c’est désormais officiel : Pascal Dupraz vient d’être nommé entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Libre depuis son départ de Toulouse en 2018, le coach savoyard rebondit en Normandie où il tentera de relancer le club actuel 17e de Ligue 2 qui reste sur un début de saison catastrophique (6 pts). Relégué de Ligue 1 la saison dernière, Malherbe n’a pas mis fin à la spirale négative et compte sur Dupraz pour redresser la barre.

« Pascal Dupraz dispose d’aptitudes en tant qu’entraîneur qui ne sont plus à prouver. De plus, on ne peut que louer ses qualités humaines. Nous avons tous hâte de travailler avec lui ! », a expliqué le président du club, Fabrice Clément, dans un communiqué.

