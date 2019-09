Avec le départ de Javi Gracia officialisé il y a quelques instants, Watford s’est retrouvé sans entraîneur, mais cela n’a pas duré bien longtemps. Environ une demi-heure après leur premier communiqué, les Hornets en ont publié un second pour annoncer le nouveau coach. Et c’est Quique Sánchez Flores, qui avait déjà dirigé le club anglais de juillet 2015 à juin 2016, qui a été nommé.

« Le Watford FC annonce la nomination de Quique Sánchez Flores au poste d’entraîneur en chef du club. Âgé de 54 ans, il revient à Vicarage Road après avoir permis à Watford de terminer confortablement en milieu de tableau lors de l’exercice 2015/16, la première saison du club en Premier League », peut-on lire dans le communiqué. L’entraîneur espagnol sort d’ailleurs d’une expérience en Chine avec le Shanghai Shenhua.

