Neuvième de Championship cette saison, Nottingham Forest a tout de même décidé de séparer de son entraîneur Martin O’Neill. Le départ du technicien nord-irlandais a en effet été officialisé il y a quelques minutes. Et dans la foulée, le club anglais a dévoilé le nom de son remplaçant, bien connu en France. Il s’agit en effet de Sabri Lamouchi !

L’entraîneur français, qui avait pris les rênes du Stade Rennais en novembre 2017, avait été remercié en décembre dernier après une mise à pied. Nottingham Forest a annoncé la nouvelle dans un communiqué. Le coach âgé de 47 ans aura un tout nouveau staff à ses côtés, comme annoncé sur le site du club.

#NFFC are delighted to announce that Sabri Lamouchi has been appointed as the club’s new head coach.https://t.co/ZvqVXabJwy

— Nottingham Forest FC (@NFFC) June 28, 2019