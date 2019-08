Le 29 juillet dernier, tous les supporters de Valence ont cru voir le ciel leur tomber sur la tête. Alors que leur club chéri sortait d’une belle fin de saison, de grosses dissensions entre le propriétaire Peter Lim et son dirigeant Mateu Alemany annonçaient une crise XXL avec un départ plus que probable d’Alemany. Parti à Singapour pour s’entretenir avec Lim, Alemany restera finalement en place. Valence vient en effet de publier un communiqué pour apaiser les tensions.

« Lors de la réunion qui s’est tenue vendredi à Singapour entre le principal actionnaire du Valencia CF, Peter Lim, le président Anil Murthy, le directeur exécutif Kim Huat Koh et le directeur général Mateu Alemany, un bilan positif a été dressé et ainsi qu’une analyse du fonctionnement de la structure sportive, qui restera celle des dernières saisons. Après la réunion, Peter Lim a réitéré devant la direction du club, dirigé par le président Anil Murthy, son profond enthousiasme et son ferme engagement à long terme envers le projet qu’il dirige. »

