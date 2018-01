Ces derniers jours, les médias anglais et français ont annoncé que Guido Carrillo allait s’engager en faveur de Southampton. On parlait d’un montant de 22 millions d’euros. Ce jeudi soir, l’Argentin est officiellement devenu un joueur des Saints.

En effet, Southampton a annoncé la venue de Guido Carrillo. Il a paraphé un contrat le liant à son nouveau club jusqu’en juin 2021. Le début d’une nouvelle aventure pour celui qui a fait souvent office de remplaçant sur le Rocher.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of striker @carrilloguido11 from @AS_Monaco ! #SaintCarrillo https://t.co/rvtDisKObm

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 25 janvier 2018