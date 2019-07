Depuis le départ de Rafael Benítez pour le Dalian Yifang FC, Newcastle se cherchait un nouvel entraîneur. Et le club du Nord de l’Angleterre l’a trouvé en la personne de Steve Bruce. Les Magpies l’ont annoncé sur leur compte twitter, le nouveau coach a signé un contrat de trois.

« Je suis ravi et incroyablement fier d’être nommé entraîneur-chef de Newcastle United. C’est mon club d’enfance et c’était le club de mon père, c’est donc un moment très spécial pour moi et ma famille. Nous avons un énorme défi à relever, mais mon staff et moi-même sommes prêts à le faire, a déclaré Steve Bruce sur le site officiel de Newcastle. Nous allons retrousser nos manches et tout donner dès le départ pour que les supporters aient une équipe performante dont ils peuvent être fiers. »

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach. More here : https://t.co/BTjZACgqtb #NUFC pic.twitter.com/IvhafgljYf — Newcastle United FC (@NUFC) 17 juillet 2019

