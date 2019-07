Libre depuis quelques jours suite à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Thomas Vermaelen était à la recherche d’un nouveau défi. Un départ au Qatar avait alors été évoqué mais le défenseur belge prend finalement la direction du Japon.

Le joueur âgé de 33 ans vient en effet de s’engager en faveur du Vissel Kobe, formation que le Barça va affronter dans quelques heures en match amical (11h). Là-bas, Thomas Vermaelen évoluera avec Andrés Iniesta, David Villa ou encore Sergi Samper.

@thomasvermaelen signs for @visselkobe

Thanks for everything, Thomas and best of luck with your next step in Kobe !

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2019