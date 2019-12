La patience est une vertu. Depuis plusieurs mois, l’avenir de Toby Alderweireld (30 ans) cristallisait l’attention à Tottenham. Le défenseur central belge qui a déjà disputé seize matchs en Premier League cette saison se trouvait en fin de contrat en juin prochain.

Ce vendredi, les Spurs ont officialisé la prolongation du Diable Rouge jusqu’en juin 2023. Taulier de la défense du club londonien, Alderweireld se voit ainsi récompensé par un nouveau bail. Pour rappel, Toby Alderweireld avait débarqué en 2015 à Tottenham en provenance de l’Atlético de Madrid.

We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2019