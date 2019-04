Auteur d’une saison convaincante, le promu Wolverhampton vient de lever l’option d’achat de son buteur international mexicain Raúl Jiménez. Les Wolves ont déboursé les quelques 35 millions d’euros demandés par Benfica pour s’attacher définitivement les services du joueur de 27 ans, qui deviendra propriété du club actuel septième et leader du peloton de poursuivants de Premier League pour les quatre prochaines saisons, à partir du 1er juillet 2019. Il devient le joueur le plus cher de l’histoire du club des West Midlands.

L’attaquant, qui a passé les huit derniers mois en prêt à Molineux, est le meilleur buteur du club avec 15 buts, toutes compétitions confondues, cette saison. Depuis ses débuts en Premier League face à Everton en août dernier, Jiménez a joué un rôle clé dans le onze de Nuno Espírito Santo, étant impliqué dans 23 réalisations (15 buts, 8 passes décisives, 37 apparitions). Jiménez avait joué un rôle clé dans la course des Wolves à la demi-finale de la FA Cup, en inscrivant un but lors de trois des quatre rencontres disputées par les Loups, et notamment lors de la victoire en quart de finale contre Manchester United.