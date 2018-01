L’attaquant brésilien de 33 ans va rejoindre Besiktas rapidement, puisque le club stambouliote a annoncé le début des négociations via un communiqué officiel sur son site, et le présente déjà comme nouveau joueur de son équipe.

L’ancien joueur monégasque a inscrit 10 buts en 14 apparitions avec Alanyaspor en première partie de saison, preuve qu’il est encore à un nouveau intéressant malgré son âge avancé.

They say love exists only in the movies...

Aşk sadece filmlerde olur derler... #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 29 janvier 2018