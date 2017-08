Le sélectionneur de l’Italie Giampiero Ventura a prolongé son contrat avec la Nazionale jusqu’en 2020, révèle la fédération italienne de football ce mercredi. L’homme de 69 ans a pris les commandes de la sélection à la place d’Antonio Conte après l’Euro 2016.

Actuellement deuxième du groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avec 16 points derrière l’Espagne, l’Italie reste en course pour la qualification. La fédération l’a fixé trois objectifs : se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie, réaliser un beau parcours durant ce mondial et être favori pour l’Euro 2020.

#figc president #Tavecchio announces Italy Head coach Giampiero Ventura's contract has been extended to run until @EURO2020 @EuroQualifiers pic.twitter.com/V56VShFMmm

— FIGC (@FIGC) 9 août 2017