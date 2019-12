C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel, le milieu de terrain Vincent Pajot va terminer la saison du côté du FC Metz. Le joueur de 29 ans qui appartient au SCO d’Angers débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le natif de Domont n’avait pris part qu’à 7 matches cette saison (199 minutes disputés) et a réalisé une seule passe décisive.Formé à Rennes et passé du côté de l’AS Saint-Etienne, il évoluait avec le club noir et blanc depuis l’été 2018. Il va désormais découvrir son troisième club dans l’élite française.