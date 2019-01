Yohan Benalouane rejoint Nottingham Forest, de manière définitive, ont déclaré les Foxes dans un communiqué. Le défenseur international tunisien avait rejoint Leicester City en août 2015, en provenance de l’Atalanta.

En trois saison et demi, il n’avait effectué que 29 apparitions avec les Foxes, toutes compétitions confondues, dont 16 en Premier League. En fin de contrat cet été, formé à l’AS Saint-Etienne, le joueur de 31 ans va découvrir le Championship dans les rangs du 9e du classement, double vainqueur de la C1 en 1979 et 1980.

Defender @YohanBenalouane has joined Championship side Nottingham Forest on a permanent deal.

All the best, Yohan !

— Leicester City (@LCFC) 18 janvier 2019