L’ASSE a décidé de piocher à Dunkerque, comme le club vient de l’annoncer dans un communiqué de presse. « L’USL Dunkerque et l’ASSE se sont entendus ce vendredi pour le transfert d’Yvann Maçon chez les Verts à compter de ce jour. Yvann Maçon s’est engagé ce vendredi auprès du club de Saint-Etienne pour un contrat de trois ans et demi après avoir passé sa visite médicale. Joueur le plus utilisé par Claude Robin depuis le début de saison, le latéral droit a signé une belle première partie de saison, attirant la convoitise de plusieurs clubs professionnels. Yvann Maçon, avait prolongé son contrat dans la cité de Jean Bart en novembre dernier. Le défenseur de 21 ans ne sera donc pas présent sur la pelouse face au Red Star. Le club a par ailleurs atteint le quota maximum de cinq prêts autorisés par saison. Le club remercie Yvann pour son implication et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».

Le joueur a livré ses premières impressions ensuite. « Je tiens d’abord à remercier mes coéquipiers et le staff sans qui je n’aurais pas pu en arriver là. Qu’ils continuent de faire ce qu’ils font de bien pour accéder à la Ligue 2 ! Ce serait totalement mérité ! Je continuerai en tout cas de les suivre de près. Je garder en souvenir mon premier match en National avec Dunkerque face au Red Star, c’est un match qui m’a forgé ! Merci également aux supporters pour la ferveur et les encouragements lors de mes quatre années passées ici. C’est quelque chose qui restera gravé à jamais. Cette arrivée en Ligue 1, à Saint-Etienne, c’est énormément d’émotions pour moi. C’est comme un rêve qui se réalise. C’est arrivé très vite et le plus dur reste à faire désormais. » À lui de jouer !