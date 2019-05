Suivi de très près par l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, Allan Saint-Maximin n’a finalement pas quitté l’OGC Nice. Après le match nul des siens contre le PSG (1-1), le principal concerné est cependant revenu sur son avenir. « Je me sens prêt à passer un cap, à rejoindre une équipe peut-être un peu plus huppée. Maintenant, je suis encore à Nice, je pense que ça se passe très très bien ici. Je me sens bien ici. C’est à moi de continuer à être le plus performant possible, d’aider mon équipe le plus possible et après, on verra tout simplement en fin de saison », a expliqué le joueur de 22 ans à un journaliste de La Gazzetta dello Sport.

Ce dernier a également profité du passage du joueur de Patrick Vieira pour le relancer sur l’intérêt de l’AC Milan. Et l’ancien Bastiais ne ferme pas la porte : « c’est un grand club, j’ai eu l’opportunité d’aller là-bas en décembre. Maintenant, ça ne s’est pas fait donc on verra comment ça va se passer cet été. Moi, je suis très concentré sur ce qu’il me reste à faire sur le terrain, je veux vraiment aider mon équipe à gagner des matches. On ferra les comptes en fin de saison. » Pour rappel, Allan Saint-Maximin est encore sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2020.