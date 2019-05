En fin de contrat en juin prochain du côté de Chelsea, Olivier Giroud n’a toujours pas prolongé son bail avec les Blues, malgré une année supplémentaire en option. Du coup, de nombreux clubs s’intéressent à l’international français, auteur de 12 buts en 43 matches toutes compétitions confondues. Dernièrement, son nom a par exemple été associé à l’OGC Nice. Si le président des Aiglons Gauthier Ganaye s’est déjà exprimé sur le sujet, Gilles Grimandi n’avait encore rien dit. Mais le directeur technique de l’OGCN en a parlé lors d’une interview accordée à Canal + Sport.

« Olivier choisira sa destination. Pour l’instant, je ne l’ai pas eu (au téléphone, ndlr), on n’a pas discuté. (...) Si Olivier Giroud décide de venir à Nice, c’est parce qu’il sait les moyens que nous on a, donc ça sera autre chose. S’il décide de venir, c’est parce qu’il y un projet qui lui plait. C’est impossible pour personne aujourd’hui. Si Olivier n’est pas content à Chelsea, si Olivier a envie de jouer.. On doit prendre tous les cas de figure et les étudier. (...) On a parlé d’Olivier Giroud (avec Patrick Vieira, ndlr) mais on n’a pas parlé avec Olivier Giroud », a expliqué Grimandi.