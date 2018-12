En délicatesse avec l’OGC Nice cette saison, Mario Balotelli n’a pas inscrit le moindre but avec son club depuis le début de l’exercice 2018-2019, malgré ses 10 matches de Ligue 1 joués (1 passe décisive). Sous contrat avec le Gym jusqu’à la fin de saison, l’attaquant italien ne prolongera pas chez les Aiglons, en témoigne les déclarations de son président, Jean-Pierre Rivère. Ce dernier, qui ne regrette pas d’avoir conservé le joueur de 28 ans cet été, a évoqué son cas dans un entretien pour Nice-Matin.

Selon lui, il n’y a aucun constat d’échec quant à ses mises à l’écart sur les deux dernières rencontres des Niçois. « Mario nous a apporté tant de choses lors des deux premières saisons. Cette année, c’est plus complexe. On connaît les raisons... C’est une situation délicate, autant pour nous que pour lui. On va regarder ce qui peut se passer lors de ce mercato. Mario est sous contrat. » Convoité de nouveau par l’OM cet hiver, mais également par la Fiorentina, Rivère reste évasif sur l’avenir du Transalpin sur la Côte d’Azur. « On va regarder les choses tranquillement. Avec Mario, on ne se quittera pas fâchés. On se dit les choses tout simplement. » Affaire à suivre.