Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Mario Balotelli. Après deux ans globalement réussis sur la Côte d’Azur, l’attaquant italien vit un troisième exercice compliqué. Lui qui pensait avoir séduit de grands clubs italiens a dû se résoudre à rester à Nice une troisième année, après avoir failli rejoindre l’OM. Et cela se ressent sur ses prestations, beaucoup moins abouties que la saison passée. Surtout, il n’a toujours pas ouvert son compteur but, ce qui l’irrite de plus en plus. Au point d’imaginer un départ dès le mercato hivernal, alors que Patrick Vieira n’hésite pas à le sortir quand il le désire ?

C’est une hypothèse qui pourrait prendre du poids, d’autant qu’un club transalpin pourrait tenter sa chance. En difficulté sur le plan offensif malgré l’apport de certains éléments comme Giovanni Simeone, Federico Chiesa ou Marco Pjaca, la Fiorentina aurait décidé d’attirer un attaquant cet hiver selon La Repubblica. Parmi les candidats figurent Manolo Gabbiadini (Southampton), Marius Stepinski (Chievo), Luis Muriel (Séville) ou encore Nicola Sansone (Villarreal). Et un autre nom est évoqué, celui de Mario Balotelli.

Désireux de retrouver un jour le championnat italien, Balotelli pourrait-il être séduit à l’idée de le retrouver en janvier sous les couleurs de la Viola ? Une chose est certaine, il s’agit de sa dernière saison à Nice puisque le président Jean-Pierre Rivère l’a lui-même annoncé. En fin de contrat à l’issue de la saison en cours, Balotelli pouvait imaginer être courtisé de toutes parts. Sa saison à 0 but jusqu’à présent pourrait changer la donne. D’autant qu’un départ anticipé rapporterait du coup quelques millions au club azuréen...