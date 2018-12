Voilà une information qui devrait un peu relancer l’intérêt du peuple marseillais, dégoûté par les derniers résultats, mais aussi la communication du club olympien. Oui, l’OM est bien à la recherche d’un attaquant sur le mercato hivernal pour faire oublier les statistiques peu flatteuses de ses attaquants Valère Germain et Kostas Mitroglou. Et devinez vers qui les dirigeants olympiens se penchent ? Mario Balotelli ! Eh oui, celui-là même qui leur a donné tant de fil à retordre l’été dernier, alors que toutes les conditions semblaient réunies !

En effet, Nice-Matin assure ce matin que l’Olympique de Marseille est toujours intéressé par l’attaquant italien de 28 ans, qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison en cours. Comme l’a expliqué Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, il ne sera pas prolongé, ce qui fait de Balotelli un élément libre et donc forcément courtisé. Hier, nous évoquions un intérêt marqué de la Fiorentina à son sujet, alors qu’un retour en Serie A a toujours été souhaité par le joueur.

Un départ en janvier est envisagé

Mais voilà, le départ de Super Mario pourrait intervenir plus tôt que prévu. Non retenu par Patrick Vieira pour le match de Coupe de la Ligue prévu face à Guingamp ce soir alors qu’il a été annoncé prêt physiquement, Balotelli vit des semaines compliquées et cache de moins en moins sa frustration. Une frustration née aussi de son manque d’efficacité face au but, puisqu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. De là à imaginer un départ en janvier ? L’hypothèse est plus que plausible.

Malgré son inefficacité actuelle, Mario Balotelli reste dans les petits papiers de l’OM, qui recherche désespérément un buteur pour soulager Florian Thauvin et faire oublier les erreurs de casting Mitroglou et Germain. Les dirigeants parviendront-ils à boucler ce dossier sur lequel ils se sont cassé les dents tout l’été dernier ? C’est la question majeure, alors que l’OGC Nice sera en droit de réclamer une petite indemnité de transfert...