« Mario, j’ai envie de lui répondre, de le coller au mur ou au portemanteau ! Mais je ne suis plus joueur. Je dois toujours réfléchir à deux fois avant de dire quelque chose, car ça peut avoir un impact, je risque de perdre un joueur et de le regretter. J’essaie d’être constructif », détaillait Patrick Vieira dans les colonnes de L’Équipe dès hier soir à propos de la gestion, relativement difficile, de Mario Balotelli, qui aurait pu ne jamais connaître le Français et partir pour l’OM l’été passé.

Mais le Transalpin est encore là. Même s’il ne parvient pas encore à performer dans cette Ligue 1 édition 2018-2019 (0 but contre 18 l’année passée au total en championnat), il reste l’un des hommes forts des Aiglons. Sauf que cette année rien ne va. Rentré de vacances en retard et avec du surpoids, l’ancien de l’Inter Milan notamment a dû cravacher pour rattraper sa forme. Mais elle n’est pas encore là et son entraîneur n’hésite pas à le sortir de temps en temps.

Il a fait tomber le tableau

C’est ainsi que Vieira a pu voir le côté obscur de Mario Balotelli. En effet, le Journal du Dimanche rapporte ce jour deux événements qui ont fortement déplu au coach tricolore. La première a lieu contre Nîmes (victoire un but à zéro des Aiglons le 10 novembre). L’attaquant est remplacé par son coach, car il est averti. Sur les nerfs, Balotelli rejoint directement les vestiaires puis fracasse le tableau à aimants de son entraîneur puis refuse de tout ramasser.

Le deuxième épisode est plus récent. Il a lieu voici quinze jours. Lors de la rencontre en Bretagne contre Guingamp (0-0), Mario Balotelli quitte la causerie de Patrick Vieira pour se rendre aux toilettes. Un manque de respect que le Français va plutôt mal prendre. À 17h00, les Niçois de Vieira reçoivent l’AS Saint-Étienne, mais ce sera sans leur attaquant, forfait pour une blessure à un genou. Vieira et ses hommes auront besoin d’un Balotelli au plus haut niveau pour performer et pour le moment, c’est raté.