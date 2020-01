Dernière rencontre comptant pour les 8es de finale de la Coupe de France en direct de l’Allianz Riviera, où l’OGC Nice affronte l’Olympique Lyonnais pour tenter de décrocher l’ultime ticket pour les quarts de finale ! Paris, Marseille, Rennes, Saint-Etienne, Dijon, Belfort (N2) et Epinal (N2) attendent leur dernier adversaire potentiel.

Pour ce match, Patrick Vieira choisit d’aligner un 4-3-3, sans Sarr, Maolida ni Lees-Melou. Le champion du monde opte pour Boudaoui sur le côté droit, Ganago à ses côtés, et N’Soki sur la gauche de la défense. En face, Rudi Garcia s’appuie sur un 3-4-3, avec Jean Lucas et Lucas Tousart dans l’entrejeu et un trio d’attaquant Traoré, Dembélé, Cherki.

Les compositions d’équipes

Nice : Benitez - Herelle, Danilo, Dante, Nsoki - Boudaoui, Cyprien, Claude-Maurice - Ganago, Dolberg, Ounas

Lyon : Tatarusanu - Tete, Marcelo, Andersen - Rafael, Jean Lucas, Tousart, Cornet - Traoré, Dembélé, Cherki