Les qualités du latéral de l’OGC Nice - également utilisé à des positions plus avancées cette saison - ne sont plus à présenter. L’international algérien enchaîne les prestations de qualité avec les Aiglons, et depuis quelques mois déjà, on parle d’un intérêt de plusieurs grands clubs comme l’Inter ou le Paris Saint-Germain pour le joueur de 23 ans. Sur le plateau du Canal Football Club, Atal en a dit un peu plus sur son avenir.

L’année passée, je pense que c’était trop tôt. Il y a des clubs qui voulaient me voir l’année passée comme j’avais fait une bonne saison. Là, il faut que je me concentre pour faire une belle saison encore. Signer dans un club comme le PSG, c’est jouable ? Je pense que je peux jouer dans un grand club et c’est mon objectif, je travaille pour ça. Il n’y a pas un joueur qui ne veut pas jouer dans un grand club et remporter des titres