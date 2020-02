Les dernières heures du mercato permettent de voir des transferts parfois inattendus se réaliser. D’autres opérations ne vont pas au bout des négociations et celles-ci peuvent en étonner plus d’un. C’est le cas du Real Madrid. Le club, treize fois vainqueur de la Ligue des Champions, a selon L’Équipe, tenté de rapatrier Amine Gouiri (19 ans). Cependant, les discussions n’ont pas abouti.

L’intérêt des Madrilènes n’était cependant pas anodin. Alain Migliaccio, agent de Zinedine Zidane et du joueur de l’OL, était sans doute impliqué dans le coup. Malgré l’intérêt du Real, Gouiri veut s’imposer à l’OL bien qu’il soit en manque de temps de jeu (1 match de Coupe de la Ligue joué contre Toulouse et 7 minutes disputées en Ligue des Champions). L’OL voulait le prêter sur cette 2e partie de saison mais l’international espoirs français a refusé deux opportunités qui se présentaient à lui (Nîmes et Le Havre).