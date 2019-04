La prolongation d’Anthony Lopes à l’Olympique Lyonnais tarde à arriver, lui qui est sous contrat jusqu’en 2020 chez les Gones. Alors que les négociations sont, semble-t-il, rompues entre les représentants du Portugais et la direction rhodanienne, Lopes avait lui affiché à plusieurs reprises sa volonté de prolonger l’aventure à l’OL : « Ma volonté ? Trouver un terrain d’entente avec l’OL, mais dans le foot, on sait que tout peut arriver. Je ne me fais pas trop de souci, on verra dans les semaines à venir. Je n’irai jamais au clash, je respecte bien trop le club, le président et les supporters, ce ne serait pas moi. Tout peut arriver, mais partir pour partir, je n’en vois pas l’utilité. »

Le journal Le Progrès révèle aujourd’hui ce qui divise les deux parties : les conseillers de Lopes ont demandé une augmentation salariale du joueur, en raison de la régularité de ses bonnes performances. Si aucun montant n’a été évoqué, il faut savoir qu’il arrive souvent qu’un joueur formé au club, comme c’est le cas pour Lopes à Lyon, soit moins bien payé qu’un autre qui arrive en grande pompe lors d’un mercato. En tout cas, si l’OL veut conserver un gardien qui lui a été si précieux ces dernières années, il va falloir qu’il mette la main à la poche, au risque de le voir partir.