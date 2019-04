Alors que le gardien de l’OL, Anthony Lopes, arrive en fin de contrat en juin 2020, des questions se posent sur son avenir. Mais le portier portugais a tenu à indiquer en conférence de presse cette après-midi que les discussions pour une prolongation de contrat étaient commencées.

« Les discussions sont entamées, mais il n’y a pas eu d’avancées pour le moment. Ce qui compte pour moi c’est ce que je peux apporter à l’équipe jusqu’à la fin de mon contrat. On se posera autour d’une table dans les prochains jours ou les prochaines semaines et on discutera avec le président. Mes conseillers s’occupent de ça. On veut tous continuer ensemble. Il me reste moins d’un an et demi de contrat, mais on aura le temps d’en reparler avec le président. » Avant cela Lopes doit penser à la demi-finale de Coupe de France de demain qui oppose son équipe au Stade Rennais.