Après plusieurs mois de négociations avec ses dirigeants, Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais la semaine dernière. Désormais, le gardien portugais est lié au club rhodanien jusqu’en juin 2023. Invité à évoquer le dossier sur les antennes de RMC, le portier âgé de 28 ans a parlé de son avenir, et donc sa fin de carrière.

« Je suis bien parti pour en tout cas (finir sa carrière à l’OL, ndlr) mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mon souhait, c’était de signer un contrat longue durée. Le club a bien compris le message que je voulais faire passer et c’est ce qui m’a permis de signer ce contrat qui me tenait à cœur », a lâché l’international portugais (7 sélections).

