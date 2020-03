La 27e journée de Ligue 1 s’achève ce soir avec un choc au sommet entre l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne. Un derby particulièrement attendu après la victoire des Verts 1-0 lors du match aller. Les Gones entendent prendre leur revanche.

A domicile, l’Olympique Lyonnais s’organise dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages devant Léo Dubois, Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal. Aligné en sentinelle, Bruno Guimaraes évolue avec Lucas Tousart et Houssem Aouar dans l’entrejeu. Enfin, Bertrand Traoré, Moussa Dembélé et Martin Terrier se retrouvent en attaque.

De son côté, l’AS Saint-Etienne mise sur un 3-4-3 avec Jessy Moulin comme dernier rempart. Wesley Fofana, William Saliba et Timothée Kolodziejczak sont associés en défense. Mathieu Debuchy, Yohan Cabaye, Yann M’Vila et Miguel Trauco évoluent un cran plus haut. Enfin, Denis Bouanga et Frank Honorat accompagnent en attaque Loïs Diony.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Tousart, Guimaraes, Aouar - Traoré, Dembélé, Terrier

AS Saint-Etienne : Moulin - Fofana, Saliba, Kolodziejczak - Debuchy, Cabaye, M’Vila, Trauco - Honorat, Diony, Bouanga