Après avoir remporté le derby lors du match aller, pour ce qui était sa première rencontre sur le banc de l’ASSE, Claude Puel a vécu une soirée bien différente cette fois-ci. Dimanche soir, son équipe s’est inclinée logiquement face à l’OL (2-0). Après la rencontre, le technicien français a fait une analyse à chaud. Ses propos sont relayés par le site officiel des Verts. « Sur le papier, la défaite est logique mais sur le match, on a effectivement eu des situations. On a la première occasion, mais on concède le premier but sur un coup de pied arrêté. On aurait pu faire mieux. En seconde période, on a montré qu’on pouvait aller chercher l’égalisation. On a tout donné mais on n’a pas été récompensés parce qu’on n’a pas réussi à convertir nos occasions. Je vais rester sur notre deuxième période durant laquelle on a été plus entreprenants ».

Puis il est revenu sur la première mi-temps, totalement à l’avantage des Gones. Les Verts n’ont eu que 22% de possession de ballon. « On a été inhibés. On était en bloc et c’était bien ce qu’il fallait faire devant cette équipe mais on a manqué de maîtrise sur les ballons qu’on a récupérés. On les a trop vite perdus alors qu’on était assez denses sur le terrain. On n’a pas été assez agressifs dans les duels pour gratter beaucoup de ballons. Après la pause, on s’est lâchés, on a pressé haut et on a montré qu’on pouvait être acteurs ». Enfin, il a évoqué la deuxième période de ses joueurs. « Je voulais que mon équipe montre un autre visage, soit plus entreprenante, aille chercher l’adversaire plus haut sur le terrain, quitte à prendre un but. Passer en 4-4-2 nous a permis de mettre plus de pression sur notre adversaire et l’entrée de Charles (Abi) nous a fait du bien. Avec plus d’adresse et de réussite, on aurait pu revenir dans le match. La leçon de la première période est qu’il ne faut jamais subir ». Une défaite qui fait du mal aux Stéphanois, qui n’ont remporté qu’un match de L1 sur les onze derniers. Comme son entraîneur, Loïs Diony (voir vidéo) avait des regrets après ce revers.