La semaine dantesque de l’OL se poursuit ce dimanche avec OL-AS Saint-Etienne. Après leur belle victoire face à la Juventus (1-0) et avant de retrouver le PSG en Coupe de France, les hommes de Rudi Garcia défient leur meilleur ennemi, à savoir l’ASSE, ce dimanche soir à 21h au Groupama Stadium. Un derby entre deux clubs historiques de Ligue 1 qui totalisent à eux deux plus de 17 titres de champions de France, tous acquis durant ces cinquante dernières années.

Dans un match toujours particulier et qui risque d’être animé sur et en dehors du terrain, les deux équipes seront attendues au tournant. D’un côté, la formation lyonnaise, à la peine en Ligue 1 avec une triste 9e place au classement, et de l’autre une équipe stéphanoise en pleine crise qui végète à une très inquiétante 16e place avec seulement deux points d’avance sur le premier barragiste, Nîmes.

Cette rencontre entre deux des plus gros budgets du championnat de France s'annonce déséquilibrée. En effet, l'Olympique Lyonnais reste sur cinq matches sans défaite à Lyon face aux Verts (3 victoires et 2 nuls). La bande à Claude Puel, qui n'a plus gagné depuis 5 matchs en Ligue 1 (4 défaites et un nul), est attendue au tournant et une victoire de prestige dans le derby le plus bouillant de France permettrait au club du Forez de retrouver un peu de sérénité. Sachez que la diffusion à la télévision de ce match au sommet se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche soir à 21h.

Avec un mois offert cumulé à des réductions sur le prix de l'abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner et sans abonnement ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du Championnat de France qui sera arbitré par Frank Schneider.

