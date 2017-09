Depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas et Bertrand Desplat bataillent par médias interposés. Les deux présidents débattent et ne sont pas d’accord sur le mercato du PSG et son soi-disant non-respect du fair play financier.

Alors que l’OL reçoit l’En Avant de Guingamp ce dimanche après-midi, les deux présidents ont déjeuné ensemble et ont remis les choses à plat comme l’a affirmé Aulas dans un tweet. « Tout va bien. Nous avons fêté l’anniversaire du vice-président Jean-Paul Revillon avec Bertrand Desplat. Vive la Bretagne. »