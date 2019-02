Alors que l’OL affronte le FC Barcelone demain soir en Ligue des champions (à 21h), les Gones espèrent pouvoir compter sur un Houssem Aouar des grands soirs, lui qui avait été très bon dans les deux confrontations contre Manchester City en phase de poule (2-1 et 2-2), mais qui traverse une période un peu plus compliquée récemment. Et Bernard Lacombe, le conseiller du président Jean-Michel Aulas, attend plus du milieu de terrain franco-algérien : « Il est un peu moins bien cette saison, a-t-il indiqué dans les colonnes de Ouest-France. Il a une bonne vision, de la percussion, c’est un bon joueur, mais il est un peu diesel. Il est un peu en jogging, là. Il doit avoir des changements de rythmes… »

Malgré cette méforme récente, Houssem Aouar devrait bien être titulaire demain soir au sein de l’entrejeu lyonnais, pour sa première participation à un huitième de finale de C1.