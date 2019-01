À la veille du derby contre Saint-Étienne (demain soir à 21h), Bruno Genesio est revenu en conférence de presse sur la forme actuelle de ses deux milieux de terrain Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, moins en vue ces dernières semaines. Et l’entraîneur de l’OL a reconnu que ce dernier n’était pas à son meilleur niveau récemment : « Il a une position qui est beaucoup trop basse en ce moment, alors qu’il a une force de percussion très forte. Il doit évoluer un cran plus haut et perforer les défenses. Mais il est très intelligent tactiquement et répondra demain. »

Concernant Aouar, Bruno Genesio se veut confiant pour les prochaines prestations du jeune français de 20 ans : « On veut toujours trop noircir les choses. Il a besoin de rythme et de volume pour être performant. Il monte en puissance. Je n’ai pas d’inquiétude le concernant. »