Pour la première de Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais a fait 0-0 contre Dijon ce samedi au Groupama Stadium (10e journée de Ligue 1). Les Gones ont beaucoup tenté mais les Dijonnais n’ont pas flanché. Présent au micro de Canal + après la rencontre, Bertrand Traoré est donc revenu sur cette contre-performance. Et le Burkinabé a parlé des tensions avec les supporters, ce qu’a fait également Juninho en zone mixte (voir vidéo).

« Oui bien sûr, c’est compréhensible. On a fait beaucoup de matches sans prendre de points et ce soir, on joue à domicile... On est très bas au classement, donc je comprends le mécontentement du public, a lâché l’ailier de l’OL avant de poursuivre. On sait qu’on n’est pas bien en ce moment. Il y a eu un changement (d’entraîneur), les choses ne vont pas se faire facilement, ça va être difficile. C’est à nous de pousser, de travailler encore plus et de revenir à notre meilleur niveau pour prendre des points. »