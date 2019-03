L’Olympique Lyonnais avait l’occasion de bien préparer son déplacement en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Mais l’OL n’a pu faire mieux que ramener un nul de Strasbourg (2-2) ce samedi après-midi. Si Lyon menait 2-0 jusqu’à la 69ème minute, ce dernier a finalement craqué et perdu Marcelo sur blessure. Un scénario qui a fortement déplu à l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio.

« On avait tout bien fait et plutôt bien maîtrisé notre match et malheureusement on est retombé dans nos travers en ne maîtrisant pas nos nerfs dans un premiers temps, puis en commettant des erreurs. On a encore une fois tout gâché en l’espace de 10, 12 minutes. On aurait pu mener 3-0. On doit faire preuve de davantage de maturité et d’intelligence dans notre jeu pour ne pas relancer l’adversaire comme on l’a fait ce soir, » a analysé le technicien de l’OL en conférence de presse.