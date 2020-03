Invité à s’exprimer sur la défaillance de l’Olympique Lyonnais face au LOSC dimanche soir (0-1), Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec les joueurs de Rudi Garcia. Et plus particulièrement avec l’attaquant de pointe de l’OL, Moussa Dembélé. Un joueur qui, techniquement parlant, est très loin de convaincre le champion du monde 1998.

« Dembélé reste un problème au niveau du jeu, de l’élaboration du jeu. Ça a beau être un finisseur, je suis désolé mais avant de finir, il faut se les créer les occasions. Je trouve que c’est toujours aussi compliqué. Je lui souhaite le meilleur, je n’ai rien contre lui, mais quand je vois que ce garçon a une cote à 60-70 M€… Quand on a autant de difficulté à manier le ballon… Tous les contrôles sont compliqués. Toutes les conduites de balle, c’est la cour des miracles. Ce garçon doit travailler. Il y a tellement de choses à revoir chez ce garçon quand il court, quand il dribble, quand il contrôle… Alors sa présence est très bonne, il marque des buts, il a des statistiques, il n’y a pas de problème, mais ça n’ira pas plus loin. Ce garçon ne travaille pas sa qualité technique, ça va être compliqué », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Le Gone appréciera...