Maxwel Cornet s’est refait une confiance grâce à la blessure de Bertrand Traoré. En l’absence du Burkinabé, l’ancien Messin a beaucoup joué et a pu aligner quelques prestations intéressantes, à l’image de ses 2 buts et ses 5 passes décisives depuis le début du championnat.

Mais avec le retour de Traoré, Cornet n’est plus certain de jouer autant. Cela tombe bien puisque des courtisans prestigieux le suivent. D’après L’Equipe, Valence et le Borussia Dortmund ont envoyé des observateurs hier au stade lors de la victoire face au PSG. Les deux clubs s’étaient déjà penchés sur son cas l’été dernier. Si l’OL n’est pas vendeur, reste à connaître la position de l’international ivoirien.