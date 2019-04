Au moment du coup d’envoi contre Nantes, surprise à l’OL. Nabil Fekir, Memphis Depay, Marcelo et Ferland Mendy ne sont pas alignés dans le onze de départ de Bruno Genesio. Le dernier joueur cité n’est même pas sur la feuille de match. Canal Plus croit savoir la raison de ces évictions.

Les quatre joueurs seraient sanctionnés pour avoir été au cœur de deux altercations différentes lors de l’entraînement de vendredi. La première bagarre aurait eu lieu entre Nabil Fekir et Marcelo et la seconde entre Ferland Mendy et Memphis Depay. Le club devrait rapidement communiquer à ce sujet.